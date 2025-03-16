«До того, как объявили соперников сборной, такие страны, как Гренада и Замбия, я знал, но по соперникам ничего сказать не могу. Рад, что матчи будут именно в Москве», — цитирует Сильянова Sport24.
Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге национальных команд ФИФА. Сборная Гренады находится на 174-й позиции в этом списке. Сборная России располагается на 34-м месте в рейтинге.
Сильянов: знаком со сборными Гренады и Замбии
Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов поделился своим мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).
Фото: ФК "Локомотив"