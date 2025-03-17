- Мое будущее в случае вылета "Ахмата" из РПЛ? Я не думаю в этом направлении, потому что мы - хорошая команда, которая способно подняться выше в турнирной таблице. В последних трех матчах "Ахмат" показал, что может остаться в РПЛ. Еще есть игры до конца сезона, мы будем делать все, чтобы остаться в РПЛ.
В весенней части сезона "Ахмат" провел три матча в российской Премьер-лиге, в которых одержал дома победу над казанским "Рубином" (2:1) и сыграл в гостях вничью с московским "Локомотивом" и подмосковными "Химками" с одинаковым счетом 1:1. Также грозненская команда одолела "Краснодар" во втором раунде 1/4 финала Пути Регионов Кубка России (2:1) и вышла в полуфинал.
По итогам 21 сыгранного тура "Ахмат" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. До конца первенства подопечным Сергея Ташуева предстоит провести еще девять игр.
Источник: "РБ Спорт"
Богосавац: в последних матчах "Ахмат" показал, что может остаться в РПЛ
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац уверен, что команда способна сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"