Барко: не люблю говорить о судействе, но в матче с "Зенитом" все было корректно

"Повлияло ли судейство на ход игры? Не очень люблю говорить о судействе, но в воскресенье все было корректно", - приводит слова Барко "Матч ТВ".
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках 21-го тура РПЛ прошла в Москве вчера, 16 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Напомним, на 90-й минуте красно-белые забили победный гол, находясь предположительно за линией офсайда. Иванов засчитал взятие ворот, видеоассистент судьи также не увидел в этом эпизоде никакого нарушения.