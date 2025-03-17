Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка2 тайм

Барко: не люблю говорить о судействе, но в матче с "Зенитом" все было корректно

Хавбек "Спартака" Эсекьель Барко оценил работу арбитра на матче 21-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
"Повлияло ли судейство на ход игры? Не очень люблю говорить о судействе, но в воскресенье все было корректно", - приводит слова Барко "Матч ТВ".

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках 21-го тура РПЛ прошла в Москве вчера, 16 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Напомним, на 90-й минуте красно-белые забили победный гол, находясь предположительно за линией офсайда. Иванов засчитал взятие ворот, видеоассистент судьи также не увидел в этом эпизоде никакого нарушения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится