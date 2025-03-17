По информации SHOT, 55-летний специалист купил трехэтажный кирпичный коттедж площадью 567 квадратных метров в деревне Принги, расположенной в 15 километрах от Таллина. Дом на берегу Таллинского залива обошелся Карпину в 900 тысяч евро. В особняке есть сауна, бассейн, тренажерный зал, а также несколько спален. Интерьер оформлен с использованием натуральных материалов – дуба и шлифованного камня.
Жена тренера Дарья и его дочери уже переехали в Принги. У всей семьи эстонское гражданство, ранее они долгое время жили в Нарве.
Несмотря на переезд, Валерий Карпин продолжит свою работу в качестве главного тренера сборной России. С 26 июля 2021 года он занимает этот пост. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 14 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение.
Shot: Карпин купил дом в Эстонии за 900 тысяч евро и переезжает туда на ПМЖ
Главный тренер сборной России Валерий Карпин приобрел недвижимость в Эстонии и планирует переехать туда на постоянное место жительства после ухода из «Ростова».
Фото: ФК "Ростов"