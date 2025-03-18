"Звонил Матвею, спросил, что он думает. И логистика, и ситуация в клубе, и уровень соперника, и то, что хочется дать возможность проявить себя тем, кто хорошо играет в чемпионате России, — всё это сыграло свою роль в окончательном решении (его не вызывать). Мы говорим, что как только сильные соперники будут, нам бы хотелось его увидеть", - приводит слова Кафанова "Матч ТВ".
В сезоне-2024/25 российский вратарь Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ", который выкупил вратаря у футбольного клуба "Краснодар" за 20 миллионов евро и заключил с ним контракт на срок до 30 июня 2029 года.
В текущем сезоне россиянин в составе парижан в общей сложности 12 раз появлялся на поле в официальных матчах, 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в других 6 матчах всего пропустил 7 голов.
В составе сборной России у Матвея Сафонова 13 матчей, 8 "сухарей" и 8 пропущенных голов в 5 матчах.
Кафанов сообщил, когда Матвей Сафонов получит вызов в сборную России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, когда голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов получит вызов в национальную команду.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу