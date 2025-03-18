«Почему Алексей Батраков стал лениться? Мне кажется, что Батраков зазвездился, потому и волосы покрасил. Ну что это такое? Молодой парень и стал краситься… Алексей хочет, чтобы его выделяли так на футбольном поле? Вот, например, в СССР некоторые игроки белым бинтом обматывали бутсы, чтобы их отмечали. Но это глупость. Надо выделяться и отличаться только своей игрой!» — цитирует Пономарева «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Алексей Батраков провёл 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Он делит второе место в гонке бомбардиров вместе с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку.
Контракт Батракова с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.
Пономарев: Батраков зазвездился, поэтому и покрасил волосы
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"