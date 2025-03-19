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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ГренадаНе начат

Кавазашвили: какую пользу может иметь матч с Гренадой? Можно было сегодня и с чукчами сыграть

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче сборной России с Гренадой.
Фото: РФС
"Какую пользу может иметь матч с Гренадой?! Можно было сегодня и с чукчами в футбол поиграть. Матч с Гренадой — то же самое. Эта игра может только показать, что мы живы", - цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что видит перспективу возвращения сборной России и российских клубов на международную арену уже в текущем году.

Сегодня, 19-го марта, национальная команда России на домашнем стадионе московского "Динамо" проведет товарищеский матч со сборной Гренады. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.

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