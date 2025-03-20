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"Все дорожает". Футболист махачкалинского "Динамо" раскрыл сумму своих расходов за месяц

Защитник махачкалинского "Динамо" Муталип Алибеков ответил на вопрос, какую сумму денег тратишь в месяц.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Тысяч 50 рублей. Но ощущаю, как все дорожает. Когда в Дагестан приезжают туристы, сразу подскакивает ценник. Например, на квартиры.
У нас ребята в "Динамо" снимают квартиры до мая-июня. После них заезжают туристы — им будут сдавать посуточно", — приводит слова Алибекова Sport24.

Центральный защитник Муталип Алибеков выступает за махачкалинское "Динамо" с июля 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился, получил 3 желтых карточки (одна из них стала второй в матче) и 1 прямую красную карточку.

Действующий контракт игрока с дагестанским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

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