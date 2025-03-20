"Удивительно читать такое. Резиуан в отличных отношениях и с Туфаном Садыговым, и с его сыном — Ильёй. Никаких конфликтов не было и быть не может. Для меня удивительно, когда такие уважаемые издания распространяют ложную информацию", - приводит слова Клюева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после матча "Химок" с грозненским "Ахматом" в 21-м туре РПЛ Резиуан Мирзов в раздевалке чуть не подрался с одноклубником Ильей Садыговым из-за разногласий по поводу задержек зарплаты в футбольном клубе.
Напомним, нападающий Илья Садыгов является сын предпринимателя Туфана Садыгова, которого называют главным инвестором "Химок", но сейчас бизнесмен арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Агент Мирзова отреагировал на информацию о драке игрока с Ильёй Садыговым
Александр Клюев, агент вингера подмосковных "Химок" Резиуана Мирзова, отреагировал на информацию о драке своего клиента с одноклубником Ильёй Садыговым.
Фото: ФК "Химки"