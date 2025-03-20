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Агент Мирзова отреагировал на информацию о драке игрока с Ильёй Садыговым

Александр Клюев, агент вингера подмосковных "Химок" Резиуана Мирзова, отреагировал на информацию о драке своего клиента с одноклубником Ильёй Садыговым.
Фото: ФК "Химки"
"Удивительно читать такое. Резиуан в отличных отношениях и с Туфаном Садыговым, и с его сыном — Ильёй. Никаких конфликтов не было и быть не может. Для меня удивительно, когда такие уважаемые издания распространяют ложную информацию", - приводит слова Клюева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после матча "Химок" с грозненским "Ахматом" в 21-м туре РПЛ Резиуан Мирзов в раздевалке чуть не подрался с одноклубником Ильей Садыговым из-за разногласий по поводу задержек зарплаты в футбольном клубе.

Напомним, нападающий Илья Садыгов является сын предпринимателя Туфана Садыгова, которого называют главным инвестором "Химок", но сейчас бизнесмен арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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