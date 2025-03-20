«Я нормально отнесся, когда увидел Дугласа Сантоса в расширенном составе сборной. Все понимаю. Марио же тоже вызывался в сборную. Если бы Дуглас попал в окончательный список, то конкурировали бы. Думаю, он соскучился по мне (смеется). Дуглас меня преследует? Многие пишут об этом, ха-ха. Но я спокойно к этому отношусь», — отметил Круговой Sport24.
Напомним, что Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре 2024 года. В начале марта 30-летний защитник был включен в расширенный список игроков сборной России на предстоящие матчи. Однако в итоговом составе его не оказалось.
Ранее Данил Круговой играл за «Зенит», где его основным конкурентом по позиции был капитан команды Дуглас Сантос. Во многом благодаря этому летом 2024 года Круговой решил сменить команду и перешел в ЦСКА на правах свободного агента, чтобы иметь больше игрового времени.
Круговой — о включении Дугласа Сантоса в список сборной России: спокойно к этому отношусь
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился своей реакцией на включение защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав российской сборной.
Фото: РФС