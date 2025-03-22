- Почему Дзюба не заиграл в Европе? Наверное, есть свои причины. У него были все условия, чтобы играть в Европе. Таких уникальных футболистов там очень мало, как и в России. Это редкий вид нападающего, который может решить исход матча за несколько минут.
В среду, 19 марта, форвард "Акрона" Артем Дзюба отличился в товарищеском матче сборной России, забив рекордный 31-й мяч за национальную команду в ворота Гренады, и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ранее в марте 36-летний нападающий стал также лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 236 голов за всю свою карьеру на клубном уровне.
Напомним, в августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в составе которого провел четыре матча и отметился одним забитым мячом. В ноябре того же года соглашение было прекращено по согласию сторон.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Барбоза: у Дзюбы были все условия, чтобы играть в Европе
Футбольный агент Паулу Барбоза уверен, что нападающий "Акрона" Артем Дзюба мог бы заиграть в Европе.
Фото: сборная России