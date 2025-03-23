"Вендел — классический опорник, который умеет практически все на поле. Конечно, "Зениту" не хватало его в матче со "Спартаком". Это лидер середины поля. Когда есть такой футболист, игра строится через него", - сказал Колыванов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике. Полузащитник петербуржцев Вендел пропустил тот матч из-за дисквалификации.
После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Колыванов: "Зениту" не хватило Вендела в матче со "Спартаком"
Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"