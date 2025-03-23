Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Уфа
12:00
БалтикаНе начат
Сочи
14:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
20:00
ТурцияНе начат
Шотландия
20:00
ГрецияНе начат
Исландия
20:00
КосовоНе начат
Словения
20:00
СловакияНе начат
Сербия
20:00
АвстрияНе начат
Ирландия
22:45
БолгарияНе начат
Бельгия
22:45
УкраинаНе начат
Германия
22:45
ИталияНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Франция
22:45
ХорватияНе начат
Испания
22:45
НидерландыНе начат

Колыванов: "Зениту" не хватило Вендела в матче со "Спартаком"

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Вендел — классический опорник, который умеет практически все на поле. Конечно, "Зениту" не хватало его в матче со "Спартаком". Это лидер середины поля. Когда есть такой футболист, игра строится через него", - сказал Колыванов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике. Полузащитник петербуржцев Вендел пропустил тот матч из-за дисквалификации.

После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится