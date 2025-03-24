"Команда с характером, но от игры к игре ничего не меняется. У каждого свой вкус, своя линия футбола. Он это так видит. Тут уже вопрос к руководству, важен ли для них такой стиль игры, подходит он команде? Я футбол вижу по-другому, но это не значит, что мой футбол лучше или хуже", - поделился Шаронов.
Рашид Рахимов возглавляет казанский "Рубин" с апреля 2023 года. В текущем сезоне клуб из столицы Татарстана занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место. У команды 32 очка после 21 сыгранного матча. Отставание от шестого места составляет шесть очков.
Роман Шаронов возглавлял "Рубин" с июля по декабрь 2019 года, прежде чем клуб из столицы Татарстана возглавил нынешний тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий.
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"От игры к игре ничего не меняется". Шаронов раскритиковал "Рубин" при Рахимове
Бывший футболист "Рубина" Роман Шаронов высказался о стиле игры казанской команды под руководством главного тренера Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Рубин" ВКонтакте