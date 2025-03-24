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Агент Мартинса: когда Кристофер в порядке, он определенно один из лидеров "Спартака"

Александр Боннефон, агент полузащитника московского "Спартака" Кристофера Мартинса, высказался об игре своего клиента в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Мартинс очень счастлив в "Спартаке". Причина его преображения - хорошее физическое состояние. Лидер - очень сильное слово, но, когда Кристофер в порядке, он определенно один из лидеров команды", - приводит слова Боннефона Sport24.

Полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс выступает за московский "Спартак" с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста семь забитых мячей и пять результативных передач в 23 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России.

В 21-м туре Мартинс помог "Спартаку" одержать победу над "Зенитом" (2:1). В матче с действующим чемпионом страны полузащитник отметился двумя голами, победный из которых был забит на 90-й минуте.

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