— Ты как-то говорил в интервью, что Соболев пообещал сделать 20 голевых действий. Кажется, немного ошибся?
— Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать (смеется).
Нападающий Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года, когда его за 10 миллионов евро выкупили у московского "Спартака". После перехода 28-летний форвард 20 раз выходил на поле в официальных матчах, где ему удалось лишь забить 2 гола и отдать 1 голевую передачу.
Источник: "Матч ТВ"
Глушенков: надо побольше зимних кубков делать, тогда Соболев наберет 20 голевых действий
Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков высказался о результативности своего напарника по команде нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"