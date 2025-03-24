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Глушенков: надо побольше зимних кубков делать, тогда Соболев наберет 20 голевых действий

Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков высказался о результативности своего напарника по команде нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
— Ты как-то говорил в интервью, что Соболев пообещал сделать 20 голевых действий. Кажется, немного ошибся?

— Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать (смеется).

Нападающий Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года, когда его за 10 миллионов евро выкупили у московского "Спартака". После перехода 28-летний форвард 20 раз выходил на поле в официальных матчах, где ему удалось лишь забить 2 гола и отдать 1 голевую передачу.

Источник: "Матч ТВ"

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