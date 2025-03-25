По информации источника Ливай Гарсия должен вернуться к тренировкам в общей группе команды до конца текущей недели. Ранее клуб объявил, что 27-летний форвард пропустит вызов в сборную Тринидада и Тобаго на матчи отбора Золотого кубка КОНКАКАФ против Кубы из-за небольшого повреждения.
Гарсия стал самым дорогим приобретением в истории «Спартака», присоединившись к команде в феврале 2025 года. Он перешёл из греческого АЕКа за 18,7 миллионов евро, что стало рекордным трансферным соглашением. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне в составе греческого клуба Гарсия провёл 22 матча, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.
После перехода в «Спартак» нападающий из Тринидад и Тобаго провёл 4 матча, но пока не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Источник: стало известно, когда Ливай Гарсия возобновит тренировки в общей группе "Спартака"
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия должен вернуться к тренировкам в общей группе команды до конца текущей недели.
Фото: ФК "Спартак"