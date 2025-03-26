"В той ситуации, в которой сейчас оказался акционер клуба "Химки", естественно, мы держим в уме, что всякое может случиться. Так или иначе, мы контактируем с другими клубами и прорабатываем этот вопрос. Но о конкретных клубах сейчас рано говорить. В идеале для клуба — чтобы у них все было в порядке, нормализовалось и они сохранили место в Премьер-Лиге, и можно будет рассмотреть вариант с продлением контракта", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Центральный защитник Георгий Джикия с сентября 2024 года выступает в составе подмосковного футбольного клуба "Химки". По состоянию на сегодняшний день 31-летний футболист в общей сложности 10 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 2 жёлтые карточки.
Действующий контракт между игроком и химчанами рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один сезон. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Джикии оценивается в 2,5 миллиона евро.
Агент Джикии рассказал о контактах с другими клубами и проработке вопроса о переходе
Владимир Кузьмичев, агент центрального защитника подмосковных "Химок" Георгии Джикии, рассказал о перспективах продолжения карьеры своего клиента.
Фото: ФК "Химки"