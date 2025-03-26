"Зенит" займёт первое место в РПЛ, а по второй и третьей позиции — не знаю. У петербуржцев всего три очка отставания — это ничего. У "Зенита" лучший подбор игроков, хорошая глубина состава. Они сделают определённые выводы, а новобранцы пройдут адаптацию — уже по-другому будут играть и будут другие результаты", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
В сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком за 21 матч набрал 43 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставания от футбольного клуба "Краснодар", который сейчас является промежуточным лидером чемпионата, составляет 3 очка.
В следующем туре "Зенит" 30 марта на своем поле примет казанский "Рубин". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Напомним, что именно сине-бело-голубые последние шесть сезонов становились чемпионами России по футболу.
Андрей Канчельскис объяснил, почему "Зенит" займёт первое место в РПЛ
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от выступления петербургского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"