"Этот перерыв на игры сборных очень неудобен командам, которые находятся на хорошем ходу, а это были мы. Именно перед этой паузой у нас был очень хороший отрезок: четыре победы и ничья в пяти официальных матчах. И пауза нам была не нужна. Все знают, что первые игры после паузы всегда очень сложны физически и психологически", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
После 21-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем имеет в своем активе 38 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание "армейцев" от третьего места составляет 5 очков, а от первого места - 8 очков.
В ближайшем туре красно-синие 29 марта на своём поле сыграют против махачкалинского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Николич: перерыв на игры сборных был не нужен ЦСКА - он очень неудобен
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о влиянии на команду перерыва, связанного с играми на матчи сборных.
Фото: ПФК ЦСКА