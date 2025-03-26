«Мы делали всё, чтобы он пришёл в ЦСКА. Месяца полтора не вылезали из переговоров. Но на каком-то этапе позиции не сошлись, и всё пошло так, как пошло. Тот день, когда увидели его финальную подпись, я помню практически по минутам. Мы не хотели верить, что это правда. Мне кажется, он стал жертвой убеждения со стороны других людей. Марио по характеру ведомый, им можно манипулировать. Не то чтобы затуманить ему мозг, но представить ситуацию однобоко. А он слепо в это верит», — заявил Головлёв «Чемпионату».
Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. За это время он провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Вместе с ЦСКА он трижды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны. В 2019 году его признали лучшим игроком сезона.
В 2022 году Марио принял решение приостановить карьеру, однако уже через полгода он продолжил играть в бразильском клубе. Летом 2023 года Фернандес перешел в петербургский «Зенит», где провел один сезон, сыграв в 18 матчах. За это время он стал чемпионом и обладателем Кубка России.
В настоящее время 34-летний защитник находится без клуба.
Переводчик ЦСКА: Марио Фернандес по характеру ведомый, им легко манипулировать
Главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлёв впервые рассказал о переговорах с Марио Фернандесом, его возможном возвращении в московский клуб и неожиданном переходе в «Зенит» в 2023 году.
Фото: ФК ЦСКА