"Что думают итальянцы мне, в принципе, все равно. Уже пора бы принять это решение и вернуть Россию на мировую арену", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В марте национальная команда России одержала победу над Гренадой со счетом 5:0 и с аналогичным счетом разгромила сборную Замбии. В июне команда Валерия Карпина проведет в России товарищеский матч с Нигерией, а также сыграет на выезде с Белоруссией.
Каррера: пора принять решение и вернуть Россию на международную арену
Итальянский тренер Массимо Каррера высказался об отстранении России от международных соревнований.
Фото: ФК "Спартак"