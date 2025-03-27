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Каррера: пора принять решение и вернуть Россию на международную арену

Итальянский тренер Массимо Каррера высказался об отстранении России от международных соревнований.
Фото: ФК "Спартак"
"Что думают итальянцы мне, в принципе, все равно. Уже пора бы принять это решение и вернуть Россию на мировую арену", - цитирует Карреру "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В марте национальная команда России одержала победу над Гренадой со счетом 5:0 и с аналогичным счетом разгромила сборную Замбии. В июне команда Валерия Карпина проведет в России товарищеский матч с Нигерией, а также сыграет на выезде с Белоруссией.

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