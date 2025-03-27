"Почему РПЛ — самая популярная лига среди россиян? Наверное, потому что ее показывают бесплатно. Все остальные чемпионаты у нас по платным подпискам. Причина только в этом", - цитирует Быстрова Sport24.
Напомним, что ранее онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал результаты исследования, согласно которому Российская Премьер-Лига стала самой популярной лигой в стране.
За последние шесть сезонов петербургский "Зенит" шесть раз завоевывал титул чемпиона России. На данный момент сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.
Быстров объяснил, почему РПЛ - самая популярная лига в России
Экс-игрок петербургского "Зенита" Владимир Быстров объяснил популярность Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"