"Все в Европе скучают по нам, без России ни один вопрос в мире не решается. Без наших спортсменов всё по-другому — нет большого накала. Во всех видах спорта мы составляли огромную конкуренцию, ведь спортсмены любят соревноваться с великими. А российские сборные всех видов спорта — великие", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что видит перспективу возвращения сборной России и российских клубов на международную арену уже в текущем году.
В марте сборная России одержала две сухих победы со счетом 5:0 над Гренадой и Замбией. В июне этого года подопечные Валерия Карпина проведут домашнюю товарищескую встречу с Нигерией, а также сыграют на выезде с Белоруссией.
Колыванов: все в Европе скучают по нам, без России ни один вопрос в мире не решается
Российский тренер Игорь Колыванов высказался об отстранении России от международных соревнований.
Фото: ФК "Текстильщик"