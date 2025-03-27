«Мне кажется, что здесь больше психологическая история. Вышедший из российской академии центральный защитник, может конкурировать с иностранцами, но любая ошибка чревата и для него, и для тренера. Для всей команды. Ошибки атакующих игроков не так заметны, а защитник ошибаться практически не имеет права. Тренеры не хотят и не пытаются рисковать», — отметил Радимов «Матч ТВ».
На последнем сборе сборной России было приглашено пять центральных защитников: Игорь Дивеев (ЦСКА), Руслан Литвинов («Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов») и Турпал-Али Ибишев («Ахмат»).
Среди этих игроков лишь двое представляют команды из первой семёрки Российской Премьер-Лиги. Остальные же выступают за клубы, находящиеся в нижней части турнирной таблицы.
Радимов рассказал о главной проблеме российских защитников
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов объяснил нехватку игрового времени у российских центральных защитников в РПЛ, подчеркнув, что тренеры неохотно дают им шанс.
Фото: ФК "Зенит"