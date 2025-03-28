«Думаю ли предложить Мостовому поработать в Омске? Вы же знаете всю канву. Он уже давно сказал, что не рассматривает предложения от клубов из Второй лиги.
Я ему говорил, естественно. Я издалека, чтобы не задеть его чувств. Говорю: «Владимирович, может, посмотрим?» Но он: «Не-не-не». Вы слышали — только Премьер-Лига», — цитирует Сычёва «Советский спорт».
Дмитрий Сычёв занимает должность президента омского «Иртыша» с января 2024 года. В настоящее время команда выступает во второй лиге Дивизион А и занимает пятое место после 18 матчей, набрав 26 очков.
Следует отметить, что в начале марта этого года бывший игрок сборной России Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
После получения лицензии Александр Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения из РПЛ.
Сычёв — о предложении Мостовому стать тренером "Иртыша": я спрашивал, но он сразу отказался
Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал, что предлагал бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому попробовать себя в роли тренера во Второй лиге.
Фото: ФК "Спартак"