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Наумов: "Спартак" склонен к перепадам, он может нарваться на ничью с "Ахматом"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от матчах 22-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Это будет очень серьезная игра. "Ахмат" сейчас старается выйти из зоны стыковых игр и подняться выше. Конечно, эмоции после победы над "Зенитом" в прошлом туре у игроков "Спартака" уже схлынули. Но красно-белые склонны к перепадам, не очень стабильны. Они могут хорошо провести игру с лидером и сбавить обороты с аутсайдером. Поэтому, думаю, "Спартак" там может нарваться на ничейный результат", - заявил Наумов.

Московский "Спартак" сыграет на выезде с "Ахматом" в первом туре после паузы на матчи сборных. Игра пройдет в воскресенье, 30 марта. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают второе место с 43 очками в 21 матче, опережая санкт-петербургский "Зенит" по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар" с 46 очками.

"Ахмат" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице за девять туров до конца сезона. На счету грозненцев 18 очков. Отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, составляет два очка.

Источник: "Матч ТВ"

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