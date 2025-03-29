«Удивлен ли я реакцией «Зенита»? Во-первых, обсуждать действия клубов и руководителей клубов не буду. Тем более если они находятся в рамках правового поля. В то же время я прекрасно понимаю эмоции руководителей и менеджеров клуба. Спорный момент: ошибка или не ошибка, повлиявшая на результат матча. Эмоции понятны», — заявил Алаев «Чемпионату».
Это была первая победа «Спартака» над «Зенитом» с 2022 года. Благодаря этому успеху команда набрала 43 очка и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. 30 марта «Зенит» сыграет домашний матч с казанским «Рубином» в рамках 22-го тура РПЛ на стадионе «Газпром Арена».
Алаев — о реакции "Зенита" на решение ЭСК: эмоции понятны
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о реакции «Зенита» на вердикт Экспертно-судейской комиссии РФС по голу Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (2:1).
Фото: РФС