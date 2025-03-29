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Дьяков: "Спартак" рискует потерять очки в Грозном

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков в беседе с Metaratings.ru выразил уверенность, что красно-белые потеряют очки в матче с «Ахматом» в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
«Спартак» потеряет очки в Грозном. «Ахмату» очень сильно очки нужны, чтобы обезопасить себя от прямого вылета. Хотя, я думаю, он им и не грозит, но в стыки не хотелось бы попадать. В Грозном никому легко не бывает. Если бы «Ахмат» шёл месте на восьмом-девятом, то, может быть…

А когда им самим очень нужны очки – в этой игре грозненцы их наберут. Не знаю, три или одно, но «Спартак» очки в этой игре потеряет однозначно. Несмотря на то, что «Спартак» ведёт борьбу за чемпионство», — отметил Дьяков Metaratings.

После зимней паузы «Ахмат» не потерпел ни одного поражения в четырёх матчах. Сначала они обыграли казанский «Рубин» со счётом 2:1, затем сыграли вничью с «Локомотивом» — 1:1, после чего победили «Краснодар» в Кубке России со счётом 2:1 и завершили сезон вничью с «Химками» — 1:1.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка. «Ахмат» же расположился на 14-й позиции с 18 очками. Матч первого круга между этими командами закончился нулевой ничьей.

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