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Лукас Вера: «Зенит» в Южной Америке знают лучше, чем «Спартак»

27-летний аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал, кто - «Зенит» или «Спартак» - популярнее в Южной Америке.
Фото: ФК "Химки"
- «Зенит». Его лучше знают не только в Аргентине, но и вообще во всей Южной Америке», — сказал Вера.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лукас Вера провел 22 матча за «Химки», забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. После 22 туров красно-черные занимают 10 место, набрав 23 очка.

Источник: Sport24

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