- Прямо сейчас «Краснодар» — один из главных претендентов на чемпионство. «Краснодар» впечатляет в этом сезоне, — сказал Камоцци.
«Краснодар», разгромив на своем поле воронежский «Факел» со счетом 5:0, занимает первую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков в 22 играх. Ближайшими конкурентами являются «Спартак» и «Зенит», набравшие по 43 очка в 21 матче и занимающие 2 и 3 место соответственно.
Источник: «Матч ТВ»
Камоцци: "Краснодар" - один из главных претендентов на чемпионство
Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает «Краснодар» одним из главных фаворитов на победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"