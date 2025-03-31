Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
18:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
19:00
ЕнисейНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
ПармаНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат

РПЛ сообщила о заключении договора с новым поставщиком мячей

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что у футбольной организации появится технический спонсор, который будет поставлять мячи.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У нас заключен договор с [новым поставщиком мячей], мы об этом объявим. У нас впервые появится технический спонсор — будут новые мячи. Мы сделаем отдельную презентацию", - приводит слова Алаева "РИА Новости".

В Российской Премьер-Лиге с сезона-2017/18 используются мячи американской компании Nike, однако она в июне 2022 года объявила о полном уходе с российского рынка.

В текущем сезоне первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (49 очков), на второй строчке располагается петербургский "Зенит" (46 очков), тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (44 очка).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится