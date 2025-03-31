Ловчев: "Спартак" был лучше, но дал возможность "Ахмату" сыграть вничью

"Спартак" не победил, это простая вещь, они имели моменты, но против них не играет команда, которая разваливается, "Ахмат" боролся. "Спартак" был лучше, но не настолько, чтобы наиграть на победу. Всё равно дал возможность сопернику сыграть вничью", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" в 22-м туре чемпионата России по футболу сезона-2024/25 проводил домашний матч против столичного "Спартака". Встреча завершилась безголевой ничьей. Этот результат позволил красно-белым набрать 1 очко.
В итоге у них в активе стало 44 очка, из-за чего москвичей по итогам 22-го тура в турнирной таблице сумел обойти петербургский "Зенит", который, в свою очередь, выиграл у казанского "Рубина" и набрал 46 очков. Теперь "Спартак" занимает третье место.