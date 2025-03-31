"Никиту расстраивает тот факт, что он не играет за "Спартак". Но он не такой парень, который унывает. Никита старается, продолжает работать. Пока настрой у него самый боевой", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Никита Чернов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года.
После 22-х сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками.
Кузьмичев: Чернов расстраивается из-за того, что не играет за "Спартак"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, высказался о малом количестве игрового времени своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"