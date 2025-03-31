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Байрамян: "Акрон" - классная команда, но мы были сильнее

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу над тольяттинским «Акроном».
Фото: ФК "Ростов"
- Молодцы, все бились до крови. Ту удачу, которая сопутствовала нам сегодня, мы заслужили, поэтому и выиграли. «Акрон» — классная команда, но мы были сильнее, — заявил Байрамян «Матч ТВ».

«Ростов» в рамках 22 тура РПЛ обыграл на выезде «Акрон» со счетом 2:3, благодаря чему поднялся на 7 строчку в таблице, набрав 33 очка в 22 матчах. В составе ростовчан отличились Максим Осипенко, Мохаммад Мохеби и Умар Сако. В составе тольяттинцев голы забили Марат Бокоев и Ифет Джаковац. «Акрон» занимает 9 место в таблице, набрав 25 баллов в 22 играх.

В следующем туре ростовчане 6 апреля сыграют дома со «Спартаком», «Акрон» 5 апреля отправится на выезд в Краснодар.

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