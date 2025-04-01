Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
21:45
ФулхэмНе начат
Вулверхэмптон
21:45
Вест ХэмНе начат
Ноттингем Форест
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:30
Реал СосьедадНе начат

Кубок Италии

Новости
Эмполи
22:00
БолоньяНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
21:45
БайерНе начат

Кубок Франции

Новости
Дюнкерк
22:10
ПСЖНе начат

Божович: очень хочу, чтобы Станкович стал чемпионом России со "Спартаком"

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович пожелал "Спартаку" с Деяном Станковичем стать чемпионом России.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень хочу, чтобы Станкович стал чемпионом. Он проводит эти эксперименты, чтобы команда играла лучше. Не понимаю людей, которые говорят, что тренер переигрывает сам себя. Деян хочет только лучшего для клуба", - цитирует Божовича Sport24.

После 22-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять очков.

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду, также сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится