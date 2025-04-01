"Очень хочу, чтобы Станкович стал чемпионом. Он проводит эти эксперименты, чтобы команда играла лучше. Не понимаю людей, которые говорят, что тренер переигрывает сам себя. Деян хочет только лучшего для клуба", - цитирует Божовича Sport24.
После 22-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять очков.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду, также сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Божович: очень хочу, чтобы Станкович стал чемпионом России со "Спартаком"
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович пожелал "Спартаку" с Деяном Станковичем стать чемпионом России.
Фото: ФК "Спартак"