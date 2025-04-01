Сообщается, что после продления в два раза возрастет оклад футболиста - до 700 тысяч евро в год. Срок предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне опорный полузащитник принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 3 желтые карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 1,5 миллион евро.
Источник: Legalbet
Источник: "Динамо" продлило контракт с Александром Кутицким до 2029 года
По информации СМИ, московское "Динамо" продлило контракт с 23-летним полузащитником, воспитанником клуба Александром Кутицким до 2029 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва