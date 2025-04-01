Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
1 - 0 1 0
Фулхэм1 тайм
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Вест Хэм1 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад1 тайм

Кубок Италии

Новости
Эмполи
0 - 2 0 2
Болонья1 тайм

Кубок Германии

Новости
Арминия
2 - 1 2 1
Байер1 тайм

Кубок Франции

Новости
Дюнкерк
1 - 0 1 0
ПСЖ1 тайм

Источник: "Динамо" продлило контракт с Александром Кутицким до 2029 года

По информации СМИ, московское "Динамо" продлило контракт с 23-летним полузащитником, воспитанником клуба Александром Кутицким до 2029 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что после продления в два раза возрастет оклад футболиста - до 700 тысяч евро в год. Срок предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне опорный полузащитник принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 3 желтые карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 1,5 миллион евро.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится