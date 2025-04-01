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Агент Сафонов: "Факелу" даже старик Хоттабыч не поможет

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о возможном назначении Валерии Климова исполняющим обязанности главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"
"У "Факела" такая ситуация, что им даже старик Хоттабыч не поможет. Там же проблема не в тренерах, а в уровне футболистов. Климов помогал главному тренеру, он знает команду. Логично назначить его, чем бегать и кого-то искать. Может, какое-то чудо получится", - приводит слова Сафонова Legalbet.

30 марта после разгромного поражения от футбольного клуба "Краснодар" в 22-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 0:5 главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов принял решение по собственному желанию подать в отставку. Позже в СМИ появилась информация о том, что временно исполняющим обязанности наставника команды из Воронежа будет назначен Валерий Климов, который входит в тренерский штаб "Факела" с апреля 2024 года.

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