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Быстров: "Зенит" с Соболевым играет хуже, для меня Сергеев наголову сильнее

Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Я много играл в "Зените" и знаю отношение к форвардам. Вспоминаю Бухарова - поверьте, ему столько шансов, как Соболеву, не давали. Семак очень доверяет Соболеву, но команда с ним играет хуже, потому что нужный объем работы он не выполняет. Он за мячи не цепляется в борьбе! Зачем он вообще тогда нужен? Для меня Сергеев наголову сильнее", - заявил Быстров.

Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Всего в текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах РПЛ и не отметился ни одним результативным действием. Два гола и голевую передачу за сине-бело-голубых Соболев оформил в шести матчах Кубка России.

"Зенит" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Возглавляющий чемпионскую гонку "Краснодар" опережает сине-бело-голубых на три очка.

Источник: "РБ Спорт"

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