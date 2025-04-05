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Заместитель гендиректора "Крыльев Советов": мы хотим попасть в еврокубки

Заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Руслан Пименов заявил о желании вывести клуб в еврокубки.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
"У многих психологию надо менять, делать ребят максималистами. Потому что на сегодняшний день никого позиция на 9-12 месте не устраивает: ни болельщиков, ни нас. Тем более, как говорит Дюков, в ближайшее время могут вернуться еврокубки. И мы хотим туда, поверьте мне. У нас по составу, по именам команда находится совсем не та том месте, на котором могла бы быть", - поделился Пименов.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе самарского клуба 22 набранных очка в 22-х турах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в УЕФА разрабатывают план действий по снятию бана с российских клубов и сборных. Напомним, команды из России отстранены от участия во всех международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил возможность возвращения российских команды в европейские турниры.

Источник: "ВсеПроСпорт"

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