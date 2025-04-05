- Никаких эмоций, сами упустили эту победу. Забываем и двигаемся дальше. Сделаем выводы. Думаю, нам не хватило концентрации, - сказал Иван в эфире "Матч ТВ".
В составе "Крыльев Советов" гол забил Иван Сергеев, который стал 57-м за самарскую команду, сравнявшись с Сергеем Корниленко по забитым мячам. Иван признан лучшим игроком матча. В составе казанцев голом отметился Валентин Вада.
"Крылья Советов" остались на 11 месте, набрав 23 очка в 23 матчах. Казанцы также не изменили своего положения в таблице, оставшись на 8 строчке с 33 баллами в 23 играх.
Сергеев - о матче с "Рубином": никаких эмоций, сами упустили победу
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев прокомментировал матч против казанского "Рубина" (1:1).
Фото: ПФК "Крылья Советов"