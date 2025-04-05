- После удаления перешли с игры на удержание счета, вот это повлияло на характер встречи и пропали моменты. Мы стали только отбиваться. В такой игре мы заслужили победу, мы были ближе к ней, - сказал Игорь корреспонденту "Матч ТВ".
"Крылья Советов" и "Рубин" победителя не выявили. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе самарцев отличился Иван Сергеев, за "Рубин" с пенальти гол забил Валентин Вада.
Осинькин: перешли с игры на удержание счета, что повлияло на характер встречи
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал матч с казанским "Рубином".
Фото: "Чемпионат"