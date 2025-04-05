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Галактионов: в матче с "Зенитом" повлияло индивидуальное мастерство нашего бывшего футболиста

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов дал комментарий после ничьей с петербургским "Зенитом" в матче 23-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
— Чего не хватило?

— Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник, делая замены, прибавляет. Индивидуальное мастерство нашего бывшего футболиста повлияло. Свой момент мы нашли. Достаточно хорошо функционально провели матч. Есть результат, есть очко. В любом случае это движение вперед по таблице.

5 апреля московский "Локомотив" на своем поле в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал петербургский "Зенит". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Счёт на 63 минуте открыли хозяева - отличился Алексей Батраков. Гости сумели отыграться на 85 минуте - гол забил Александр Соболев.

Благодаря этому результату "Локомотив" набрал 41 очко, которое сейчас позволяет красно-зеленым сейчас занимать пятое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова 12 апреля в гостях сыграют против казанского "Рубина".

Источник: "Матч ТВ"

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