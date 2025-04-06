Мор: победа над "Акроном" далась "Краснодару" тяжелее, чем ожидалось

"Ожидаемая победа "Краснодара". Им нужно было выиграть у "Факела" и "Акрона", потому что далее их ждут тяжелые игры. Сначала матч с "Зенитом", а далее в конце чемпионата игры против московских команд. Победа над "Акроном" далась краснодарцам тяжелее, чем я ожидал, хотя во втором тайме они могли забить больше одного гола", - заявил Мор в эфире "Матч ТВ".
"Краснодар" одержал победу с минимальным преимуществом в счёте (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России с "Акроном" и увеличил отрыв от второго места в турнирной таблице. "Горожане" возглавляют чемпионскую гонку с 52 очками в 23 матчах.
Ранее "Зенит" потерял очки в игре с "Локомотивом" (1:1). Матч 23-го тура завершился ничьей, по голу на свой свой счёт записали полузащитник "Локо" Алексей Батраков и форвард "Зенита" Александр Соболев.