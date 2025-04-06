- Луис Энрике не может занести себе в актив этот матч. Пока не готов физически. Ему еще набирать и набирать. Да, техничен, но... Почему его так долго держали на поле? - сказал Орлов "СЭ".
Напомним, Луис Энрике перешел в "Зенит" из "Ботафого" зимой 2025 года за 33 миллиона евро. Нападающий провел 4 матча в РПЛ, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.
На данный момент сине-бело-голубые занимают вторую строчку в таблице, имея 47 очков в 23 матчах, однако рискуют опуститься на строчку ниже, если "Спартак" на выезде обыграет "Ростов". Встреча состоится 6 апреля в 16:30.
Орлов: Энрике пока не готов физически
Российский комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего "Зенита" Луиса Энрике в матче с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"