"Непонятно, почему Сутормин так пошёл в подкат. Он же опытный футболист, который должен справляться со своими эмоциями. Понятно, что никто не хочет уступать, но таким поступком он подвёл команду. Этот фол был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса", — приводит слова Кечинова "Чемпионат".
На 45-й минуте игры 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между "Ростовом" и московским "Спартаком" полузащитник южан Алексей Сутормин в районе центральной линии совершил подкат в отношении сбил вингера гостей Маркиньоса, тем самым, сбив его.
Первоначально главный судья матча Владимир Москалёв наказал 31-летнего футболиста за это нарушение правил жёлтой карточкой. Но видеоассистенты вызвали его посмотреть повтор эпизода, после чего рефери изменил решение: вместо жёлтой игроку "Ростова" была показана красная карточка.
Сам матч завершился победой "Спартака" со счётом 3:0.
Кечинов: подкат Сутормина был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса
Бывший игрок сборной России Валерий Кечинов высказался о фоле полузащитника "Ростова" Алексея Сутормина на вингере "Спартака" Маркиньосе в матче 23 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"