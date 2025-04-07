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Игрок сборной России может перейти из "Ростова" в московский клуб

По информации СМИ, один из московских клубов РПЛ проявляет заинтересованность в услугах вингера "Ростова" Ивана Коморова.
Фото: ФК "Ростов"
В текущем сезоне Иван Комаров принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки. Кроме того, 25 марта 2025 года в товарищеском матче против команды Замбии он дебютировал в составе сборной России.

Действующий контракт игрока с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 г. Согласно информации, которая представлена на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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