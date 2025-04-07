"Теперь "Динамо" выбыло из борьбы за чемпионство. Можно было бы поконкурировать, но теперь и в тройку сложно будет попасть. Есть хорошие игроки — Карраскаль, Бителло в атаке. Но видна расхлябанность. Нет мужика в центре поля, который мог бы завести, взбодрить команду", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Вчера, 6-го апреля, московское "Динамо" на выезде уступило ЦСКА со счетом 1:3 в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. После 23-х сыгранных туров команда Марцела Лички занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. В 24-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Пари НН".
Напомним, что команде Марцела Лички предстоит сыграть на своем поле с ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "армейцев".
Колыванов: у "Динамо" нет мужика в центре поля, который мог бы завести команду
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о шансах московского "Динамо" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Текстильщик"