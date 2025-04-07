"Если "Спартак" выиграет все оставшиеся матчи до конца сезона, то сможет претендовать на чемпионство в этом году. Если же он где-то ещё раз оступится, то уже очень-очень многое будет зависеть не от него в этой борьбе. Так что нужно выигрывать все оставшиеся матчи в этом чемпионате", - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".
После 23-го тура текущего сезона чемпионата России по футболу московский "Спартака" имеет в своём активе 37 очков, которые позволяют на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от текущего лидера - футбольного клуба "Краснодар" - сейчас составляет 5 очков.
В следующем туре "Спартак" 11 апреля на своём поле сыграет против махачкалинского "Динамо" (начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени). Кроме того, подопечным Деяна Станковича ещё предстоят встречи против "Акрона", ЦСКА, "Факела", московского "Динамо", "Крыльев Советов", "Химок".
Прулдников: "Спартаку" нужно выигрывать все оставшиеся матчи в РПЛ
Бывший нападающий "Спартака" Александр Прудников высказался о шансах московского клуба стать чемпионом России по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"