- Удаление, конечно, повлияло на игру. Остались в меньшинстве против "Спартака". В перерыве нам сказали, что будет тяжело, что надо внимательно сыграть в обороне. Но не получилось. Не забили свой момент и пропустили с углового обидный мяч. Мы хотели выиграть. Все старались и пахали на поле. Момент с удалением Сутормина вообще не видел. Если посмотрели на ВАР, вряд ли они ошиблись, - передаёт слова Мелёхина "Чемпионат".
Правый защитник "Ростова" Алексей Сутормин был удалён с поля на 45+4-й минуте домашнего матча 23 тура РПЛ с московским "Спартаком", при счёте 0:0 опасно прыгнув в ноги хавбеку гостей Маркиньосу и получив прямую красную карточку после вмешательства системы ВАР и личного видеопросмотра эпизода главным рефери. Игра завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0, все голы были забиты во втором тайме.
Защитник "Ростова" Мелёхин: хотели выиграть у "Спартака". Удаление Сутормина смотрел ВАР, вряд ли они ошиблись
Центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин прокомментировал крупное домашнее поражение от "Спартака" (0:3) в матче 23 тура РПЛ с удалением правого защитника Алексея Сутормина.
Фото: Матч ТВ