- Стоит ли Сперцяну уезжать в Англию? Конечно, Сперцян готов к Англии. Да, в АПЛ много бегают, но важно ещё и бежать с умом. У Сперцяна есть этот ум. У него такая позиция, что он быстро адаптируется и привыкнет к такому футболу, - передаёт слова Мовсисяна Metaratings.ru.
Ранее появлялась информация, что к атакующему полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяну проявляет интерес лидер английского Чемпионшипа "Лидс", имеющий хорошие шансы на выход в ПРемьер-лигу по итогам сезона.
В текущем сезоне Сперцян провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и выполнил 4 результативных паса.
Мовсисян: Сперцян готов к Англии. У него такая позиция, что быстро адаптируется
Экс-нападающий "Краснодара" и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о перспективах хавбека "быков" Эдуарда Сперцяна в случае перехода в клуб АПЛ.
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